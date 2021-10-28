Atlético-MG vence o Fortaleza novamente e chega à sua terceira final de Copa do Brasil

O Atlético-MG está em sua terceira final de Copa do Brasil. O time mineiro venceu novamente o Fortaleza, desta vez por 2 a 1, gols de Diego Costa e Hulk, de pênalti, com Romarinho fazendo o gol de honra do Leão do Pici no confronto. Com o triunfo, o Galo se garantiu em sua terceira decisão da competição. O alvinegro venceu em 2014 e foi vice em 2016. A equipe mineira administrou bem o placar feito no jogo de ida, quando venceu o time cearense por 4 a 0 e no duelo do Castelão, o Atlético mostrou mais uma vez a superioridade do seu elenco. Foi a terceira vitória atleticana no ano em cima do Fortaleza, sendo duas na Copa do Brasil e uma pelo Brasileiro. O time cearense derrotou os mineiros também no Campeonato Brasileiro. O rival do Galo será o Athetico-PR, que superou o Flamengo na outra semifinal. Será uma final inédita do torneio, em jogos que serão disputados nos dias 8 e 15 de dezembro. Time alternativo, mas forte, que garantiu a classificação Cuca fez cinco mudanças na equipe, poupando vários titulares para a decisão contra o Flamengo, no sábado, 30 de outubro, no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, a equipe competiu e não permitiu que o Fortaleza tivesse as ações do jogo. Diego Costa e Hulk resolveram a parada A dupla não esteve em campo junta, mas marcaram os gols do alvinegro, fazendo 6 a 1 no placar agregado. Galo em sua terceira final e o Fortaleza fez sua melhor campanha na história da Copa do Brasil. Hulk chegou aos seis gols e se tornou artilheiro isolado da competição Próximos jogos O Galo encara o Flamengo, sábado, 30 de outubro, às 19h, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileiro. O Leão do Pici vai e BH pegar o América-MG, também no sábado, só que às 21h, no Independência. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA