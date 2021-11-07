Atlético-MG vence o clássico contra o América-MG e dá mais um passo rumo ao título do Brasileirão

Imparável! Assim é a definição do Atlético-MG, que deu mais um passo rumo ao título nacional de 2021. O Galo venceu o clássico contra o América-MG por 1 a 0, gol de Guilherme Arana, neste domingo, no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasieiro. O alvinegro superou a intensa marcação americana, que segurou o quanto pôde, mas a força do elenco atleticano fez a diferença mais uma vez. A equipe alvinegra chegou aos 65 pontos, segue firme na liderança e manteve a distância de 10 pontos para o vice-líder Palmeiras, que também venceu na rodada. O Coelho caiu para a 11ª posição, ficando com 38 pontos. O clássico mineiro teve boas emoções, recorde de público do Galo, com mais de 60 mi presentes, o que consolida de vez a união entre a Massa Alvinegra e o time. Uma força que pode ser o combustível final para o Atlético garantir o bicampeonato. PRIMEIRO TEMPO DURONa etapa inicial, Coelho teve uma postura mais reativa, esperando o Galo no seu campo e buscando os contra-ataques. Isso prejudicou o alvinegro, que não conseguia abrir espaços no campo adversário. Boas chances foram criadas, mas o América tinha uma proposta clara de “trancar” as principais jogadas alvinegras. ARANA GARANTE VITÓRIANa etapa final, após pressão, o gol saiu. Guilherme Arana marcou em jogada bem trabalhada dentro da área americana, que viu o Galo trocar passes. Foi uma explosão no Mineirão, que teve o recorde de público na temporada 2021 de futebol no Brasil.Arana abriu o placar para o Galo (Pedro Souza/América-MG)VARGAS É DESTAQUEO chileno fez uma das suas melhores partidas pelo Atlético. Articulou o ataque, armou e ajudou o Galo ac chegar à 20ª vitória.
TABU MANTIDOO América-MG segue sem derrotar o Atlético. Agora são 18 jogos sem perder para o Coelho, que venceu o alvinegro pela última vez em 2016 MENOS UM PASSOCom um aproveitamento de 90% em casa, o Galo segue dando passos largos para conseguir o sonhando titulo. Só tem de administrar a grande vantagem para os rivais e dar o grito de campeão. PRÓXIMOS JOGOSO Galo recebe o Corinthians na quarta-feira, 10 de novembro, às 19h, no Mineirão. O Coelho encara o Sport, no mesmo dia, na Ilha do Retiro, às 21h30. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAATLÉTICO-MG 1 x 0 AMÉRICA-MGData: 6 de novembro 2021Horário: 16h(de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires (ambos de GO)VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)Gols: Guilherme Arana, aos 16’-2ºT(1-0)Cartões amarelos: Fabrício Daniel (AME), Júnior Alonso (ATL), Savarino(ATL), Guilherme Arana (ATL), Bruno Nazário (ATL)Cartões vermelhos: Público e renda: 60.142/não divulgada ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson; Mariano (Guga, aos 39’-2ºT), Nathan Silva, Alonso e Arana (Dodô, aos 44’-2ºT); Allan, Tchê Tchê e Zaracho (Réver, aos 45’-2ºT); Savarino (Diego Costa, aos 12’-2ºT ), Hulk e Vargas.
AMÉRICA-MG (Técnico: Marquinhos Santos)
Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho (Marcelo Toscano, aos 47’-2ºT) e Alê (Bruno Nazário, aos 28’-2ºT); Felipe Azevedo (Fabrício Daniel, aos 15’-2ºT), Ademir e Zárate (Ribamar, aos 27’-2ºT)