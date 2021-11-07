Atlético-MG vence o clássico contra o América-MG e dá mais um passo rumo ao título do Brasileirão

Imparável! Assim é a definição do Atlético-MG, que deu mais um passo rumo ao título nacional de 2021. O Galo venceu o clássico contra o América-MG por 1 a 0, gol de Guilherme Arana, neste domingo, no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasieiro. O alvinegro superou a intensa marcação americana, que segurou o quanto pôde, mas a força do elenco atleticano fez a diferença mais uma vez. A equipe alvinegra chegou aos 65 pontos, segue firme na liderança e manteve a distância de 10 pontos para o vice-líder Palmeiras, que também venceu na rodada. O Coelho caiu para a 11ª posição, ficando com 38 pontos. O clássico mineiro teve boas emoções, recorde de público do Galo, com mais de 60 mi presentes, o que consolida de vez a união entre a Massa Alvinegra e o time. Uma força que pode ser o combustível final para o Atlético garantir o bicampeonato. PRIMEIRO TEMPO DURONa etapa inicial, Coelho teve uma postura mais reativa, esperando o Galo no seu campo e buscando os contra-ataques. Isso prejudicou o alvinegro, que não conseguia abrir espaços no campo adversário. Boas chances foram criadas, mas o América tinha uma proposta clara de “trancar” as principais jogadas alvinegras. ARANA GARANTE VITÓRIANa etapa final, após pressão, o gol saiu. Guilherme Arana marcou em jogada bem trabalhada dentro da área americana, que viu o Galo trocar passes. Foi uma explosão no Mineirão, que teve o recorde de público na temporada 2021 de futebol no Brasil.Arana abriu o placar para o Galo (Pedro Souza/América-MG)VARGAS É DESTAQUEO chileno fez uma das suas melhores partidas pelo Atlético. Articulou o ataque, armou e ajudou o Galo ac chegar à 20ª vitória.