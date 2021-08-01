Atlético-MG vence o Athletico-PR em casa e fica a um ponto do líder Palmeiras no Brasileirão

Furacão poupa pelas “copas”De olho nas Copas (do Brasil e Sul-Americana), o Athletico-PR poupou boa parte do time. Apesar de um bom começo, não conseguiu manter o ritmo diante do Galo, abrindo espaços para o rival desenhar sua vitória no Mineirão. Nacho sofre pênalti e Atlético-MG constrói triunfoNacho fez boa jogada pela direita, entrou na área e foi derrubado por Thiago Heleno. Bola na marca da cal. Vargas cobrou, colocou a bola nas redes e o Galo assumiu de vez o controle do jogo. Jovem da base, Neto, faz o segundo, um belo gol e consolida vitóriaA bola sobrou na entrada da área, Neto, que acabara de entrar no jogo, ele bateu de primeira e encobriu o goleiro Bento. As mudanças de Cuca deram resultado, com os gols da vitória atleticana feitos por atletas que saíram do banco. Não foi brilhante, mas “caça ao Palmeiras” segue firme O Galo não teve uma jornada inspirada no Mineirão. Mas, fez o essencial: não perdeu pontos em casa e chega à sétima vitória seguida no campeonato, ficando na “cola” do líder Verdão, apenas com um ponto a menos. Próximos jogos O Galo volta a jogar pelo Brasileirão no dia 8 de agosto, às 16h, contra o Juventude em Caxias do Sul. Mas, antes, na quarta-feira, 4, o alvinegro terá o duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Bahia. Já o Furacão terá o São Paulo no sábado, 7, às 18h. A equipe paranaense também tem compromisso na Copa do Brasil, quarta-feira, 4, diante do Atlético-GO.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDAATLÉTICO-MG 2 x 0 ATHLETICO-PR Data: 1º de agosto de 2021Horário: 16h (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Alex dos Santos (ambos de SC)VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (SC)Gols: Vargas(pênalti), aos 14’-2ºT(1-0), Neto, aos 23’-2ºT(2-0)Cartões amarelos: Thiago Heleno(ATH), Neto (ATL), Vargas (ATL), Christian (ATH), Erick (ATH)Cartões vermelhos: Vargas (ATL) ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuquinha)Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Dodô (Calebe, aos 33’-2ºT); Allan (Hyoran, aos 41’-2ºT), Tchê Tchê (Vargas-intervalo), Zaracho (Neto, aos 19’-2ºT) e Nacho; Savarino e Eduardo Sasha (Réver, aos 33’-2ºT). ATHLETICO-PR (Técnico: Antônio Oliveira)Bento; Khellven (Marcinho, aos 17’-2ºT) Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolas; Richard (Erick, aos 30’-2ºT), Léo Cittadini e Fernando Canesin (Christian-intervalo); Jadson (Terans, aos 17’-2ºT),Carlos Eduardo (Jaderson, aos 31’-2ºT) e Renato Kayzer.