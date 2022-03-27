Atlético-MG vence a Caldense novamente e fará a final do Mineiro contra o rival Cruzeiro

O Atlético-MG está em mais uma final de Campeonato Mineiro, a 16ª consecutiva. O Galo avançou após superar as Caldense nos doi jogos semifinais do Estadual. A equipe alvinegra venceu o time de Poços de Caldas por 3 a 0,gols de Sasha, Keno e Ademir, no jogo de volta, neste domingo, 27 de março, no Mineirão. A equipe alvinegra tinha ampla vantagem sobre a Veterana, já que no jogo de ida venceu o rival por 2 a 0, gols de Hulk, o que permitiu que o Galo pudesse perder o jogo por até dois gols de diferença que ainda seguiria para a decisão do próximo fim de semana. O Atlético vai encarar o seu maior rival, Cruzeiro, depois de dois anos do último encontro das duas equipes na decisão do Mineiro. A Raposa passou pelo Athletic. A final será em jogo único, no Mineirão, no dia 2 de abril, sábado, às 16h30O Galo é o grande favorito para conquistar o tricampeonato Mineiro e pode fazer isso em cima do maior rival. Na fase de classificação, o Atlético venceu o Cruzeiro por 2 a 1 de virada, garantindo a melhor campanha da etapa inicial do torneio. No jogo único não haverá vantagem para nenhuma equipe no confronto. Caso o duelo termine empatado, título será decidido nos pênaltis.