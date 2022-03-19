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Atlético-MG vence a Caldense e confirma 1º lugar na fase classificatória do Mineiro 2022

O Galo terá vantagem na semifinal, contra a mesma Caldense. O alvinegro poderá jogar por dois empates ou uma  vitória e uma derrota pelo mesmo placar...
LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2022 às 19:10

Publicado em 19 de Março de 2022 às 19:10

Com autoridade, o Atlético-MG venceu a Caldense por 3 a 0, gols de Vargas, Hulk e Sasha, em duelo válido pela 11ª rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. O time alvinegro confirmou a primeira colocação da primeira fase com 28 ´pontos, garantindo a vantagem na semifinal do Estadual, que será contra a Veterana.
A equipe do Sul de Minas terminou a fase de classificação na quarta posição, com 18 pontos e encara o Galo por uma vaga na decisão em dois, jogos, que devem acontecer nos dias 23 e 27 e março. Os duelos devem acontecer em BH, pois o estádio da Caldense não teve homologação para o VAR.
Com um bom futebol, o Atlético fez sua parte c é franco favorito para chegar a mais uma decisão, que pode lhe dar o tricampeonato seguido do Mineiro. O Galo venceu as edições de 2020 e 2021. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA ATLÉTICO-MG 3 X 0 CALDENSEData: 19 de março de 2022Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Wanderson Alves de SouzaAssistentes: Leonardo Henrique Pereira e Fernanda Nandrea AntunesGols: Eduardo Sasha, aos 20’-1ºT (1-0).Vargas, aos 13’-2ºT(2-0), Hulk, aos 24’-2ºT(3-0)Cartões amarelos: Paulo Vitor (CAL), Zaracho (ATL), Vargas (ATL), Neto Costa(CAL), Gabriel Braga (CAL)Cartões vermelhos:
ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)
Rafael; Guga, Igor Rabello, Diego Godín e Guilherme Arana; Otávio, Calebe (Borrero, aos 18’-2ºT), e Zaracho (Tchê Tchê, aos 19’-2ºT), Vargas (Guilherme Castilho, aos 32’-2ºT); Savarino(Ademir, aos 25’-2ºT), Sasha (Hulk, aos 18’-2ºT) CALDENSE (Técnico: Gian Rodrigues)
Renan Rinaldi; Yuri Ferraz, Jonathan, Lula e Mateus Muller; Guilherme Borges (Paulo Vitor, aos 37’-2ºT) e Ikaro (Igor Pimenta, aos 25’-2ºT), Alemão (Franklin, aos 37’-2ºT ); Marco Aurélio (Filipi, aos 16’-2ºT) Neto Costa e Gabriel Braga (Pedro Gabriel, aos 16’-2ºT).
Crédito: HulkdeixousuamarcaevaiparasuasegundasemifinaldoEstadual-(PedroSouza/Atlético-MG

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