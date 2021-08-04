Atlético-MG vai leiloar camisas usadas no duelo com o Boca Juniors para ações beneficentes

Em ação promovida pelo Instituto Galo, ligado ao Atlético-MG, quatro camisas utilizadas na classificação sobre o Boca Juniors, nas oitavas de final da Copa Libertadores, vão a leilão beneficente a partir desta quarta-feira, 4 de agosto. Os uniformes que estarão à disposição dos compradores serão do lateral Mariano, do zagueiro Junior Alonso, do lateral-esquerdo Dodô e do meia Tchê Tchê. As camisas também foram autografadas, pelos jogadores conferindo ainda mais exclusividade para as peças. Os interessados poderão arrematar as camisas até o dia 12 de agosto, por meio da plataforma da Play for a Cause, especializada em leilões beneficentes com peças esportivas - www.playforacause.com.br .O lance inicial de cada unidade é de R$ 800,00 e toda a renda será revertida para os projetos sociais do Instituto Galo. Encerramento do leilão 11/08 às 18h - Dodô e Mariano 12/08 às 19h - Alonso e Tchê Tchê Sobre o Instituto Galo Lançado neste mês, em Belo Horizonte, o Instituto Galo atua em projetos de responsabilidade socioambiental. Foi fruto de uma das contrapartidas da construção da Arena MRV, novo estádio do Galo, cujas obras serão concluídas no segundo semestre de 2022.