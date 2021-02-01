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Atlético-MG vai exercer direito de compra do meia Hyoran e ele ficará no clube até o fim de 2023

O clube mineiro fez o anúncio de que irá seguir com o meio de campo no início da tarde desta segunda-feira, 1º de fevereiro...
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Publicado em 

01 fev 2021 às 14:44

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 14:44

Crédito: Hyoran vem de destacando pelo Galo nesta reta final do Campeonato Brasileiro-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG comunicou que irá exercer o direito de compra do meia Hyoran, que estava com seus direitos vinculados ao Palmeiras. O prazo para o acerto era até fevereiro e as boas atuações do jogador influenciaram positivamente na sua permanência, que será até o fim de 2023, como jogador do clube mineiro. O Galo já está na troca de documentos com o time paulista para o acerto em definitivo. Hyoran, de 27 anos, teve 50% dos direitos econômicos adquiridos por R$ 7,5 milhões, com o time mineiro efetuando a compra em quatro parcelas de R$ 1,875 milhão.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO O jogador chegou ao alvinegro no início de 2020, vindo por empréstimo, mas com a cláusula de direito de compra pelo Galo incluída no acordo, dando ao time mineiro a prioridade. O acordo com o Palmeiras iria até o fim do ano passado, mas por conta da pandemia de Covid-19, foi estendido até o fim deste mês, Hyoran fez 43 jogos com a camisa atleticana e marcou nove gols, sendo seis nos últimos dez jogos pelo time no Campeonato Brasileiro, subindo de produção na reta final do campeonato, o que motivou a sua aquisição pelo Atlético, com o aval de Jorge Sampaoli, que o tem elogiado com frequência em suas coletivas.

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