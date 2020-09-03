Atlético-MG vai emprestar o volante Ramón Martínez ao Coritiba

O Atlético-MG e o Coritiba estão finalizando um acerto para a cessão do volante Ramón Martínez ao clube paranaense. O jogador, de 24 anos, foi pouco aproveitado no Galo e estava fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli treinando com a equipe de transição. Ramon Martinez já é esperado no Coritiba para ser emprestado ao Coxa até o fim do Brasileirão, em fevereiro de 2021. A informação foi divulgada inicialmente pelo Uol e confirmada pelo L! nesta quinta-feira, 3 de setembro. Ramón Martínez chegou ao Atlético-MG em julho de 2019, após se destacar no Guaraní do Paraguai, clube que o revelou. Seu contrato com os mineiros é válido até dezembro de 2022. Pelo time alvinegro, o volante jogou 14 vezes, sem marcar gol.