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futebol

Atlético-MG vai emprestar o volante Ramón Martínez ao Coritiba

Pouco aproveitado no Atlético-MG e fora dos planos de Sampaoli, o jogador de 24 anos já é esperado no Coxa...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 15:50

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 15:50
Crédito: Martínez fez apenas 14 jogos com a camisa do Galo desde que chegou, em 2019-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG e o Coritiba estão finalizando um acerto para a cessão do volante Ramón Martínez ao clube paranaense. O jogador, de 24 anos, foi pouco aproveitado no Galo e estava fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli treinando com a equipe de transição. Ramon Martinez já é esperado no Coritiba para ser emprestado ao Coxa até o fim do Brasileirão, em fevereiro de 2021. A informação foi divulgada inicialmente pelo Uol e confirmada pelo L! nesta quinta-feira, 3 de setembro. Ramón Martínez chegou ao Atlético-MG em julho de 2019, após se destacar no Guaraní do Paraguai, clube que o revelou. Seu contrato com os mineiros é válido até dezembro de 2022. Pelo time alvinegro, o volante jogou 14 vezes, sem marcar gol.

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