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futebol

Atlético-MG vai ao Paraguai receber a 2ª dose de vacina contra a Covid-19

O time mineiro vai aproveitar a ida a Porto Alegre, onde enfrentará o Internacional e seguir rumo à capital paraguaia e tomar a dose de reforço da vacina...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 18:11

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 18:11

Crédito: Cuca , sua comissão técnica e jogadores irão tomar a segunda dose da Coronavac-(Divulgação/Atlético-MG
O Atlético-MG informou que se organizou para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 ofertada pela Conmebol. A equipe mineira fará uma viagem de “bate e volta” ao Paraguai na quinta-feira, 17 de maio, às 9h, um dia após o jogo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, no dia 16. O Galo irá levar 34 jogadores, faltando confirmar Diego Tardelli, que deixou o clube recentemente, além da comissão técnica. A primeira dose foi aplicada no dia 20 de maio, quando o alvinegro esteve no país vizinho para enfrentar o Cerro Porteño, pela Libertadores. Junior Alonso, Alan Franco, Jefferson Savarino e Eduardo Vargas ficarão de fora da vacinação, pois estão com suas seleções na Copa América. O meia-atacante Matías Zaracho também não deve receber a segunda dose, pois está em quarentena após ser contaminado na semana passada com o novo coronavírus.

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