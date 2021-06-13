Atlético-MG vai ao Paraguai receber a 2ª dose de vacina contra a Covid-19

O Atlético-MG informou que se organizou para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 ofertada pela Conmebol. A equipe mineira fará uma viagem de “bate e volta” ao Paraguai na quinta-feira, 17 de maio, às 9h, um dia após o jogo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, no dia 16. O Galo irá levar 34 jogadores, faltando confirmar Diego Tardelli, que deixou o clube recentemente, além da comissão técnica. A primeira dose foi aplicada no dia 20 de maio, quando o alvinegro esteve no país vizinho para enfrentar o Cerro Porteño, pela Libertadores. Junior Alonso, Alan Franco, Jefferson Savarino e Eduardo Vargas ficarão de fora da vacinação, pois estão com suas seleções na Copa América. O meia-atacante Matías Zaracho também não deve receber a segunda dose, pois está em quarentena após ser contaminado na semana passada com o novo coronavírus.