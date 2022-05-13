Atlético-MG vai à CBF e espera resposta por reconhecimento do título de 1937

O Presidente do Atlético-MG, Sério Coelho, esteve na sede da CBF na última quarta-feira (11) para cobrar o reconhecimento do título do Torneio Campeão dos Campeões de 1937.

O clube já estava esperando que o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, assinasse o reconhecimento da conquista do Torneio como título Brasileiro para tornar tricampeão da competição.

De acordo com o site Goal, Coelho buscava entender o andamento da análise da CBF, uma vez que que todos os documentos requeridos pela Confederação relacionados ao tema foram entregues pelo do Galo.A ação do clube alvinegro se baseia na lógica adotada pela CBF, que reconheceu os Torneios Roberto Gomes Pedrosa e Taça Brasil como títulos nacionais, o que aumentou o número de conquistas de várias equipes.

Disputaram o título do Torneio dos Campeões os vencedores regionais de 1936. Fluminense, pelo Rio de Janeiro, Portuguesa, por São Paulo, e o Rio Branco, pelo Espírito Santo, foram os adversários do Galo, que teve quatro vitórias, um empate e uma derrota.