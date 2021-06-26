Atlético-MG 'torce' por eliminação de Alan Franco ou Savarino da Copa América para reduzir os desfalques

O Atlético-MG “torce” para que Alan Franco ou Savarino sejam eliminados com suas seleções na Copa América. Franco, com o Equador, e Savarino, com a Venezuela, podem abreviar suas participações e retornar ao Galo, reduzindo um pouco os desfalques da equipe, que totaliza 15 ausências, incluindo o técnico Cuca, suspenso por ter sido expulso no jogo contra o Ceará, pelo Brasileiro. Os dois jogadores estão no mesmo grupo da competição em que se classificam quatro seleções das cinco do grupo B, onde o Brasil é líder da que tem o Brasil (líder) e a Colômbia já classificadas. O Equador, de Alan Franco, está na penúltima colocação, com dois pontos, e precisa de um empate para seguir na competição. Caso perca para o Brasil neste domingo, às 18h, em Goiânia, terá de “secar” a Venezuela de Savarino, que encara o Peru, também às 18h (de Brasília) deste domingo, no Mané Garrincha. O alvinegro terá um dois dois atletas de volta e ainda o atacante Savinho, que encerra seus serviços à seleção sub-17 e ficará à disposição do Galo. O time mineiro ainda ficará sem Junior Alonso (Paraguai) e Eduardo Vargas (Chile), que estão classificados às quartas de final da Copa América. Confira os desfalques do Galo para encarar o Santos, neste domingo, às 20h30, na Vila Belmiro.Rafael e Dodô(lesionados); Savarino, Alan Franco, Vargas e Junior Alonso(todos na Copa América), Savinho(seleção sub-17), Micael, Sasha, Nathan, Nacho, Marrony e Dylan Borrero(Covid-19), Cuca (suspenso)