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futebol

Atlético-MG terá time alterado para duelo com a Caldense no sábado

O técnico Antonio Mohamed terá desfalques, mas também contará com alguns retornos ao time para encarar a Veterana...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 17:28

Publicado em 17 de Março de 2022 às 17:28

O Atlético-MG, que encarar a Caldense, neste sábado, 19 de março, às 16h30, no Mineirão, pela 11ª e última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro, terá alguns desfalques para o duelo com a Veterana. O lateral-direito Mariano ainda se recupera de um edema na coxa direita e não joga. Guga, que estava suspenso, volta ao time e deve ser o titular. Outras ausências certa são o volante Allan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o atacante Fábio Gomes, que não jogar por ter sido expulso diante do Democrata-GV, na rodada passada. O técnico Antonio Mohamed vai ganhar os retornos do goleiro Everson e do lateral-esquerdo Dodô, que estavam se recuperando de problemas físicos. Quem também deve retornar ao time no final de semana é o atacante Hulk, que teve diagnóstico de covid e ficou de fora do jogo em Valadares. Ele fez novos testes, que deram negativo e ele deve estar à disposição de El Turco neste sábado. O Galo já está classificado às semifinais e o duelo com a Caldense pode definir a posição do time no mata-mata. O alvinegro é o líder com 25 pontos, mas pode ser alcançado por Cruzeiro e Athletic, ambos com 22 pontos, mas terão de superar o Atlético nos critérios de desempate.
Crédito: AllanestásuspensoenãojogarácontraaCaldense.Masestaráliberadoparaassemifinais-(PedroSouza/Atlético-MG

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