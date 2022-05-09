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Atlético-MG terá retornos de Arana e Nathan Silva para confronto contra Bragantino

Jogadores estavam suspensos na derrota contra o América-MG...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 16:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 16:54
O Atlético-MG terá o retorno de dois importantes reforços para o jogo contra o Bragantino na próxima quarta, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os defensores Guilherme Arana e Nathan Silva estarão à disposição do técnico Antonio Mohamed após cumprirem suspensão na derrota por 2x1 contra o América-MG.
O Atlético-MG vem de uma sequência de três tropeços no Campeonato Brasileiro, sendo o último a derrota para o rival América. Nas últimas cinco partidas, o Galo sofreu oito gols, panorama que o técnico Turco Mohamed tentará mudar com as voltas de Arana e Nathan Silva, dois dos principais defensores do time. Guilherme Arana e Nathan Silva receberam o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Goiás, válido pela 4ª rodada do Brasileirão. Cumprindo suspensão contra o América, os jogadores estarão aptos a jogar contra o Bragantino em Bragança Paulista.
Por outro lado, Hulk será desfalque no jogo contra o time paulista, suspenso também por acúmulo de cartões amarelo. O comandante do ataque do Galo se junta a Dodô, Mariano e Vargas, que desfalcarão o time por conta de lesões.
A defesa consistente foi um dos maiores pilares da grande temporada realizada pelo Galo em 2021. Entretanto, os últimos jogos demonstram uma queda de rendimento desse setor do time, que não passa um jogo sem sofrer gols desde a vitória por 3 a 0 sobre o Brasiliense no dia 20 de abril, em partida válida pela Copa do Brasil.
Crédito: GuilhermeAranaesteveausentenasduasderrotasdoGalonoano(Foto:Flickr/Atlético-MG

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