Atlético-MG terá portal da transparência a partir de setembro

O Atlético-MG vai lançar em setembro o seu portal da transparência, que ficará à disposição do torcedor para verificar as ações do clube dentro de fora de campo. O presidente Sérgio Sette Câmara disse em entrevista à TV Galo, que a ferramenta estará pronta para que os atleticanos acompanhem o dia a dia do Galo, demanda antiga dos torcedores. - Haverá o portal da transparência, tão solicitado e tão buscado pela nossa diretoria e conselho, ele deve entrar... Estamos terminando e fazendo alguns testes, através de algumas auditorias. Fizemos a sintonia fina do portal da transparência. Em setembro ele estará no ar. Não posso assegurar o dia, mas o certo é que setembro o portal da transparência estará lá - disse Sette Câmara, que continuou sua explanação: - A torcida do Atlético terá ideia de tudo que se passa dentro do clube, guardadas algumas informações que são sigilosas. Mas, de modo geral, os números do clube estarão ali. É a nossa ideia, é o Galo do futuro, o futebol do futuro exige isso. Queremos colocar o Atlético no topo da pirâmide - completou. Sérgio Sette Câmara terá em breve uma disputa eleitoral no Galo para seguir como presidente do clube, no triênio 2021/2023, sendo o mandatário que irá inaugurar o sonhado estádio atleticano. A disputa deverá ser contra o atual presidente do conselho, Castellar Guimarães, com quem já teve atritos públicos por disputas políticas no Atlético.