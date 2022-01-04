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Atlético-MG terá novo encontro com Jesus, mas treinador demonstra pouco empenho em acerto; entenda

O português tem sido aconselhado a não voltar para o Brasil neste momento para não gerar desgaste da sua imagem depois do sucesso no Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 21:21

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 21:21

Primeira opção do Atlético-MG, Jorge Jesus parece não demonstrar muito empenho em acertar com o time mineiro para a temporada 2022. O Galo e o treinador farão uma reunião quarta-feira, 5 de janeiro, mas sem uma chance real de haver um acerto para o português comandar o alvinegro.O Atlético quer avançar nas conversas, mas o staff de Jesus indica que ele receberá os dirigentes alvinegros por educação, sem a intenção de fechar algum acordo com o Galo.
Como publicado pelo LANCE! na última semana, membros do staff de JJ poderiam ser entrave em sua vinda para o Galo. Porém, não é só isso que pode impedir sua vinda para Minas Gerais. Há outras vozes consultadas pelo treinador que o aconselharam a não voltar ao Brasil neste momento.
O motivo maior é não afetar sua imagem vencedora com o Flamengo em 2019. Aceitar outro clube neste momento seria um desgaste desnecessário.Em 2019, antes de assumir o Fla, Jesus esteve com os principais nomes e parceiros do Atlético-MG, mas não sentiu segurança no projeto alvinegro naquele momento e preferiu o time carioca. O “filme” parece se repetir, e o técnico não demonstra muito empenho em aceitar a proposta atleticana. O alvinegro trabalhar em paralelo com um “plano B”. Outro português: Carlos Carvalhal, de 56 anos, está no alvo, mas como ainda está vinculado ao Braga, o clube mineiro teria de arcar com uma multa de 2,5 milhões de euros para contar com o treinador.
Crédito: AdiretoriaalvinegratrabalhacomJJcomoprimeiraopção,masjáestudaoutrosnomes(Foto:PATRICIADEMELOMOREIRA/AFP

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