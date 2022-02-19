Atlético-MG terá força máxima no duelo com o Flamengo pela Supercopa. Confira os relacionados

O Atlético-MG está pronto para encarar o Flamengo neste domingo, 20 de fevereiro, pela Supercopa do Brasil, na Arena Pantanal , em Cuiabá. As duas equipes decidirão o primeiro grande título da temporada. A equipe do técnico Antonio Mohamed relacionou 30 atletas para a viagem à capital do Mato Grosso, incluindo Vargas, que não está atuando por problemas físicos. El Turco contará com seus principais atletas no duelo contra o vice-campeão Brasileiro e atual bicampeão da Supercopa. Confira os relacionados acima. A torcida alvinegra fez muita festa para o atual Campeão Brasileiro e da Copa do Brasil antes do embarque para Cuiabá A delegação atleticana já chegou e fará um treino antes do confronto. Veja o vídeo da festa dos atleticanos abaixo.