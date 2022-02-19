Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atlético-MG terá força máxima no duelo com o Flamengo pela Supercopa. Confira os relacionados
futebol

Atlético-MG terá força máxima no duelo com o Flamengo pela Supercopa. Confira os relacionados

O time mineiro decide com os cariocas a primeira grande competição do ano na Arena Pantanal, neste domingo, 20, às 16h...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 16:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 16:07
O Atlético-MG está pronto para encarar o Flamengo neste domingo, 20 de fevereiro, pela Supercopa do Brasil, na Arena Pantanal , em Cuiabá. As duas equipes decidirão o primeiro grande título da temporada. A equipe do técnico Antonio Mohamed relacionou 30 atletas para a viagem à capital do Mato Grosso, incluindo Vargas, que não está atuando por problemas físicos. El Turco contará com seus principais atletas no duelo contra o vice-campeão Brasileiro e atual bicampeão da Supercopa. Confira os relacionados acima. A torcida alvinegra fez muita festa para o atual Campeão Brasileiro e da Copa do Brasil antes do embarque para Cuiabá A delegação atleticana já chegou e fará um treino antes do confronto. Veja o vídeo da festa dos atleticanos abaixo.
Crédito: OGaloteráseusprincipaisjogadoresnadecisãodiantedoFlamengopelaSupercopadoBrasil-(Divulgação/Atlético-MG

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES
Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados