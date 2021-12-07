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futebol

Atlético-MG terá camisa comemorativa ao título Brasileiro

A Braziline, empresa que faz  produtos oficial do clube,já colocou a  camisa à venda para a Massa Alvinegra ...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 15:58

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 15:58

O Clube Atlético Mineiro é o grande campeão brasileiro de 2021, e a Braziline, empresa parceira do clube mineiro, criou uma peça comemorativa do feito . Licenciada de produtos oficiais do clube, a empresa lançou uma camisa celebrando o título, à venda por meio do site lojabraziline.com.br, lojas oficiais do clube e parceiras.
A camisa é na cor preta, com detalhes em dourado e branco, e a frase “biCAMpeão brasileiro” com ênfase ao CAM, sigla de Clube Atlético Mineiro. O produto é em algodão, e tem destaque aos anos dos títulos brasileiros conquistados pelo Galo, 1971 e 2021. A camisa especial faz parte de linha de dezenas de itens que a Braziline oferece aos torcedores. Dentro de campo, o Atlético Mineiro enfileirou vitórias para alcançar o topo da classificação e não sair mais de lá. O cobiçado título do Brasileirão foi conquistado com rodadas de antecedência, para alegria da Massa, como é conhecida a torcida atleticana. O atacante Hulk foi o grande destaque da equipe, artilheiro da competição com 19 gols.
Com 37 anos de experiência no mercado, a Braziline é uma empresa 100% brasileira, e pioneira em licenciamento de vestuário de futebol no país, atuando no segmento desde 1996, gerando novos produtos aos torcedores e potencializando receitas de clubes parceiros. A empresa foi a principal licenciada e fornecedora de confecção dos Jogos Olímpicos Rio 2016, e atua com Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Santos, São Paulo, Atlético Mineiro e Cruzeiro no licenciamento de produtos oficiais.
Crédito: OtorcedoralvinegrojátemádisposiçãoumacamisacelebrandoobicampeonatoBrasileiro-(Divulgação

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