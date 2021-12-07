Atlético-MG terá camisa comemorativa ao título Brasileiro

O Clube Atlético Mineiro é o grande campeão brasileiro de 2021, e a Braziline, empresa parceira do clube mineiro, criou uma peça comemorativa do feito . Licenciada de produtos oficiais do clube, a empresa lançou uma camisa celebrando o título, à venda por meio do site lojabraziline.com.br, lojas oficiais do clube e parceiras.

A camisa é na cor preta, com detalhes em dourado e branco, e a frase “biCAMpeão brasileiro” com ênfase ao CAM, sigla de Clube Atlético Mineiro. O produto é em algodão, e tem destaque aos anos dos títulos brasileiros conquistados pelo Galo, 1971 e 2021. A camisa especial faz parte de linha de dezenas de itens que a Braziline oferece aos torcedores. Dentro de campo, o Atlético Mineiro enfileirou vitórias para alcançar o topo da classificação e não sair mais de lá. O cobiçado título do Brasileirão foi conquistado com rodadas de antecedência, para alegria da Massa, como é conhecida a torcida atleticana. O atacante Hulk foi o grande destaque da equipe, artilheiro da competição com 19 gols.