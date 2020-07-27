Atlético-MG terá Blanco e Gabriel ao lado dos totens personalizados com fotos dos torcedores alvinegros

Gustavo Blanco e Gabriel sofreram lesões durante os treinos na Cidade do Galo. O volante teve uma lesão muscular no do quadril, enquanto o defensor trata de uma pubalgia. A dupla será personalizada nos bonecos-torcedores no jogo diante do Patrocinense, quarta-feira, 29 de julho, no Mineirão, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. O Galo fez uma versão brasileiro da ideia do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, que fez totens com fotos dos seus torcedores. O time mineiro colocou à venda para seus sócios e também para os não-sócios, cinco mil totens personalizados. O alvinegro fará a ação para os três primeiros jogos do Galo como mandante em Belo Horizonte, em duelos pelo Estadual, se confirmar sua vaga nas semifinais, e do Brasileirão. Os valores para ter a foto personalizada no estádio são, para o pacote de três jogos: R$ 130 para não sócios, R$ 45 para GNV Preto, R$ 55 para o GNV Prata e R$ 65 para o GNV Branco. O Atlético irá disponibilizar os totens para os torcedores terem de lembrança após os três jogos. A venda dos pacotes se encerra nesta terça-feira, 28 de julho, ao meio-dia.