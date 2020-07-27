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Atlético-MG terá Blanco e Gabriel ao lado dos totens personalizados com fotos dos torcedores alvinegros

O clube vai "engrossar" as fileiras colocando os dois jogadores junto com as fotos dos torcedores-bonecos , que marcarão presença no estádio...
LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 20:23

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 20:23

Crédito: Gabriel e Blanco estarão entre os torcedores que irão "ficar" na arquibancada-(Reprodução/TV Galo
Além dos “torcedores-boneco” que o Atlético-MG irá disponibilizar para os seus fãs como forma de estar com o time no estádio, o Galo vai engrossar as fileiras de bonecos atleticanos com dois jogadores do elenco, ambos lesionados: o zagueiro Gabriel e o volante Gustavo Blanco.
Gustavo Blanco e Gabriel sofreram lesões durante os treinos na Cidade do Galo. O volante teve uma lesão muscular no do quadril, enquanto o defensor trata de uma pubalgia. A dupla será personalizada nos bonecos-torcedores no jogo diante do Patrocinense, quarta-feira, 29 de julho, no Mineirão, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. O Galo fez uma versão brasileiro da ideia do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, que fez totens com fotos dos seus torcedores. O time mineiro colocou à venda para seus sócios e também para os não-sócios, cinco mil totens personalizados. O alvinegro fará a ação para os três primeiros jogos do Galo como mandante em Belo Horizonte, em duelos pelo Estadual, se confirmar sua vaga nas semifinais, e do Brasileirão. Os valores para ter a foto personalizada no estádio são, para o pacote de três jogos: R$ 130 para não sócios, R$ 45 para GNV Preto, R$ 55 para o GNV Prata e R$ 65 para o GNV Branco. O Atlético irá disponibilizar os totens para os torcedores terem de lembrança após os três jogos. A venda dos pacotes se encerra nesta terça-feira, 28 de julho, ao meio-dia.

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