Atlético-MG tenta minimizar derrota para o Fla e foca na reta final do Campeonato Brasileiro

O 1 a 0 do Flamengo sobre o Atlético-MG já virou passado e o time não pode mais ficar em “luto” pela derrota. Assim pensa o técnico Cuca e os jogadores, que não querem ficar lamentando o revés, afinal, o alvinegro tem 10 pontos de vantagem sobre o time carioca e depende apenas de si para conseguir o sonhado bicampeonato nacional. A equipe mineira terá dois desafios ao longo da semana, contra o Grêmio, no Mineirão, em jogo adiado da 19ª rodada, e o clássico contra o América-MG, no domingo, 7 de novembro, também no Gigante da Pampulha.