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futebol

Atlético-MG tenta minimizar derrota para o Fla e foca na reta final do Campeonato Brasileiro

Para o técnico Cuca, "o luto no futebol é um dia, no outro já tem que estar pronto para pra outra batalha'...

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 15:24

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2021 às 15:24
O 1 a 0 do Flamengo sobre o Atlético-MG já virou passado e o time não pode mais ficar em “luto” pela derrota. Assim pensa o técnico Cuca e os jogadores, que não querem ficar lamentando o revés, afinal, o alvinegro tem 10 pontos de vantagem sobre o time carioca e depende apenas de si para conseguir o sonhado bicampeonato nacional. A equipe mineira terá dois desafios ao longo da semana, contra o Grêmio, no Mineirão, em jogo adiado da 19ª rodada, e o clássico contra o América-MG, no domingo, 7 de novembro, também no Gigante da Pampulha.
O Galo quer evitar a absorção de pressão externa, que possa afetar o rendimento do time neste momento crucial da temporada. Confira as análises de Cuca sobre o seguimento da competição para o time atleticano. O Galo já "muda a chave" para focar na fase final do campeonato em busca do título-(Divulgação / Flickr Flamengo)

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