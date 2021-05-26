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Atlético-MG tenta corrigir erro da arbitragem, por cartão mal aplicado no volante Allan

O jogador recebeu a punição de forma equivocada no lugar do lateral-esquerdo Guilherme Arana durante o jogo contra o La Guaira...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 19:08

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 19:08
Crédito: Allan recebeu o terceiro cartão amarelo e, se não houver reversão da punição, estará suspenso no primeiro duelo das oitavas de final da Libertdores-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O volante Allan, do Atlético-MG, recebeu de forma equivocada um cartão amarelo durante o duelo contra o Deportivo La Guaira, da Venezuela, pela Libertadores, quando o time mineiro venceu por 4 a 0. O árbitro Nicolás Lamolina, da Argentina, apontou o cartão para Allan, mas na verdade quem deveria ter sido punido era o lateral-esquerdo Guilherme Arana. Com o erro, o meio de campo atleticano recebeu o terceiro amarelo e ficará suspenso no jogo de ida das oitavas de final da competição, em julho. O adversário ainda será definido por sorteio no dia 2 de junho. A diretoria atleticana tentará um recurso na Conmebol com base no artigo 23 do regulamento disciplinar, que prevê uma revisão da decisão de campo para que o cartão seja transferido para Arana. A luta atleticana para reverter a situação é para ter todo o elenco zerado de cartões amarelos. Com o fim da fase de grupos da Libertadores, todos que estavam com dois cartões, ficarão “limpos” no primeiro mata-mata da Libertadores.

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