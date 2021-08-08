Atlético-MG tem sua maior sequência de vitórias na era dos pontos corridos

O Atlético-MG é o novo líder do Campeonato Brasileiro. O Galo venceu o Juventude por 2 a 1, de virada, gols de Hulk e Nathan Silva, com Paulinho Bóia anotando o tento gaúcho. Assim, os mineiros assumiram a ponta do campeonato, com 34 pontos, dois a mais do que o Palmeiras. O duelo em Caxias do Sul, neste domingo, 8 de agosto, dia dos pais, pela 15ª rodada, foi a oitava rodada seguida do alvinegro na competição, seu recorde na era dos pontos corridos. O time mineiro derrotou sem sequência o Atlético-GO por 4 x 1, Cuiabá, 1 x 0, Flamengo, 2 x 1, América-MG, 1 x 0, Corinthians 2 x 1, Bahia, 3 x 0, Athletico-PR, por 2 x 0, além do triunfo deste domingo, 8 de agosto, sobre o Juventude, por 2 a 1.