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Atlético-MG tem sua maior sequência de vitórias na era dos pontos corridos

A equipe mineira venceu oito jogos seguidos, igualando a façanha dos Brasileiros de 1977 e 1986, porém, em outros formatos de competição...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 18:39

LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2021 às 18:39
Crédito: Ao superar o Juventude, fora de casa, o Galo conquistou seu 24º ponto consecutivo no Brasileirão-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG é o novo líder do Campeonato Brasileiro. O Galo venceu o Juventude por 2 a 1, de virada, gols de Hulk e Nathan Silva, com Paulinho Bóia anotando o tento gaúcho. Assim, os mineiros assumiram a ponta do campeonato, com 34 pontos, dois a mais do que o Palmeiras. O duelo em Caxias do Sul, neste domingo, 8 de agosto, dia dos pais, pela 15ª rodada, foi a oitava rodada seguida do alvinegro na competição, seu recorde na era dos pontos corridos. O time mineiro derrotou sem sequência o Atlético-GO por 4 x 1, Cuiabá, 1 x 0, Flamengo, 2 x 1, América-MG, 1 x 0, Corinthians 2 x 1, Bahia, 3 x 0, Athletico-PR, por 2 x 0, além do triunfo deste domingo, 8 de agosto, sobre o Juventude, por 2 a 1.
Os três pontos conquistados em Caxias do Sul, fez o alvinegro igualar a marca de oito vitórias seguidas conquistada nas edições de 1977 e 1986 do Brasileirão, em outros formatos. Logo, na era dos pontos corridos, foi a primeira grande sequência atleticana em sua história.

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