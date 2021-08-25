Atlético-MG tem quatro jogadores convocados para jogos das Eliminatórias e lista pode aumentar

O Atlético-MG terá quatro ausências confirmadas em setembro por conta das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no Catar. O Galo ficará sem o zagueiro Junior Alonso e os atacantes Jefferson Savarino e Eduardo Vargas, que defenderão as seleções do Paraguai, Venezuela e Chile. Além do trio, o time mineiro também teve o lateral Guilherme Arana chamado para a seleção principal. voltaram a ser convocados por Paraguai, Venezuela e Chile, respectivamente, para a disputa das Eliminatórias. Mas como a CBF adiou a partida de volta da Copa do Brasil contra o Fluminense para o dia 16 de setembro e a rodada final do primeiro turno do Brasileiro para o fim de semana para os dias 4 e 5 de setembro e não devem desfalcar o Galo. O quarteto vai se apresentar às suas respectivas seleções após o jogo do próximo domingo, 29 de agosto, contra o Red Bull Bragantino, pela 18ª rodada do Brasileirão. Entretanto, com a negativa das ligas inglesa e espanhola em liberar jogadores de seus clubes porque o Brasil é um país com alto risco de contágio pela Covid-19, o técnico Tite pode ampliar a lista de jogadores alvinegros na Seleção Brasileira. Hulk é o mais cotado para retornar ao escrete canarinho. Os jogos dos convocados do Galo nas eliminatórias são: o Chile enfrentará Brasil (2/9), Equador (5/9) e Colômbia (9/9). Já a Venezuela duelará com Argentina (2/9), Peru (5/9) e Paraguai (9/9). A seleção de Junior Alonso ainda joga contra Equador (2/9) e Colômbia (5/9), enquanto a Seleção Brasileira encara Chile (2/9), Argentina (5/9) e Peru (9/9).