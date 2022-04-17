Atlético-MG tem proposta por Dylan Borrero de R$ 21 milhões do futebol dos Estados Unidos

O Atlético-MG recebeu uma proposta de R$ 18,8 milhões, que pode chegar a a mais de R$ 21 milhões , por 80% dos direitos do meia Dylan Borrero, de 20 anos. O New England Revolution, dos Estados Unidos, que disputa a MLS, é o clube interessado no jogador colombiano.

Dylan nem viajou com a delegação do Galo para Curitiba, onde enfrentou o Ahtlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada.

O valor pode ficar maior d que a proposta inicial com a inclusão de bônus por metas atingidas por Dylan no clube dos EUA. O Galo ainda ficaria com 20% dos direitos econômicos de Borrero, em caso de transferência futura. A informação sobre o interesse o time norte-americano no jogador foi dada pelo site "Território MLS" e confirmada pelo L!.

O negócio está em fase avançada e a saída de Dylan Borrero do Galo deve ser confirmada nos próximos dias, oois a janela de transferências dos Estados Unidos vai até 4 de maio. O time mineiro disse que Dylan Borrero não foi relacionado para a partida, em Curitiba por causa do limite de cinco estrangeiros por equipe, em jogos do Campeonato Brasileiro.

Se a venda de Dylan for confirmada, o Galo chegará a quatro negociações este ano ficando perto da sua meta de venda de atletas, prevista no orçamento de 2022. O clube alvinegro quer chegar a R$ 140 milhões arrecadados.