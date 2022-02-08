Atlético-MG tem prejuízo de R$ 73 mil no duelo com o Patrocinense pelo Campeonato Mineiro

O Atlético-MG registrou prejuízo no jogo contra o Patrocinense, no ulitmo domingo, 6 de fevereiro, pelo Campeonato Mineiro. O clube só liberou o borderô do jogo dois dias da realização da partida. Foram ao Mineirão 10.601 ver o duelo, gerando caixa negativo no jogo.

De acordo com o relatório do jogo, publicado pela Federação Mineira de Futebol (FMF), a arrecadação da partida foi de R$ 293.767,98, enquanto as despesas com o jogo foram de 367.143,66, gerandoum prejuízo de R$ 73.375,77 para o Galo. A partida terminou 3 a 0 para o Galo. Um dos motivos para o baixo público foi o alto valor da entrada. O ingresso girava entre R$ 44 a R$ 548 para uma partida de baixa atratividade.

Não foi o primeiro prejuizo do Galo no Estadual. Na partida contra a Tombense, pela segunda rodada, disputada no Independência, o público foi de apenas: 6.081 presentes, gerando um prejuízo de quase R$ 60 mil aos cofres alvinegros.