Atlético-MG tem mais 10 casos confirmados de Covid-19

O Atlético-MG segue sofrendo com um surto de Covid-19. Após diagnosticar todas as pessoas das comissão técnica, incluindo Jorge Sampaoli, com a presença do novo coronavírus, o clube informou na manhã desta quarta-feira, 18 de novembro, que mais 10 pessoas foram contaminadas pelo vírus. Entre os novos casos estão diretor de futebol Alexandre Mattos, o supervisor de futebol Carlos Alberto Isidoro, os analistas de desempenho Diogo Alves e Gustavo Nicoline, o segurança André Ricardo e os atletas Victor, Guga, Réver, Allan e Vargas. Desde a última semana, o alvinegro já contabilizou 23 ocorrências da Covid-19 no elenco e membros que trabalham no Atlético. No total, já são 35 pessoas infectadas pelo coronavírus. Jorge Sampaoli (técnico)