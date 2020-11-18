Atlético-MG tem mais 10 casos confirmados de Covid-19

O Atlético-MG segue sofrendo com um surto de Covid-19. Após diagnosticar todas as pessoas das comissão técnica, incluindo Jorge Sampaoli, com a presença do novo coronavírus, o clube informou na manhã desta quarta-feira, 18 de novembro, que mais 10 pessoas foram contaminadas pelo vírus. Entre os novos casos estão diretor de futebol Alexandre Mattos, o supervisor de futebol Carlos Alberto Isidoro, os analistas de desempenho Diogo Alves e Gustavo Nicoline, o segurança André Ricardo e os atletas Victor, Guga, Réver, Allan e Vargas. Desde a última semana, o alvinegro já contabilizou 23 ocorrências da Covid-19 no elenco e membros que trabalham no Atlético. No total, já são 35 pessoas infectadas pelo coronavírus. Jorge Sampaoli (técnico)
Gabriel Andreata (gerente de futebol)
Jorge Desio (auxiliar técnico)
Pablo Fernandez (preparador físico)
Marcos Fernandez (auxiliar de preparação física)
Gabriel (zagueiro)
Domênico Bhering (diretor de Comunicação)
Frederico Fortes (analista de desempenho)
Danilo Minutti (treinador de goleiros)
Carlos Desio (auxiliar)
Alexandre Mattos (diretor de futebol)
Carlos Alberto Isidoro (supervisor de futebol)
Diogo Alves (analista de desempenho)
Gustavo Nicoline (analista de desempenho)
André Ricardo (segurança)
Victor (atleta)
Guga (atleta)
Réver (atleta)
Allan (atleta)
Vargas (atleta).