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Atlético-MG tem 100% negativos em novos testes de Covid-19. Só Cazares continua afastado, há quase um mês

O único que ainda continua fora dos trabalhos é o meia Cazares. Ele foi diagnosticado com o coronavírus e segue sendo monitorado pelo clube...
LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2020 às 20:44

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 20:44

Crédito: O Galo está na sétima semana de trabalhos e à exceção de Cazares, continua tendo resultados de Covid-19 negativos em seu elenco-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG teve êxito em mais uma rodada de testes de Covid-19 no seu elenco e funcionários que trabalha na Cidade do Galo. Os testes deram 100% negativos na sétima semana de treinos do clube. O único caso registrado continua a ser do meia Cazares, que foi diagnosticado com o coronavírus e segue afastado do grupo de jogadores há quase 30 dias. O alvinegro segue monitorando o jogador. O médico do Atlético, Rodrigo Lasmar, falou sobre o seguimento dos protocolos à risca, que tem garantido o sucesso dos testes nos jogadores e comissão técnica. E MAIS:Presidente do Galo compara futebol a uma ilha, com segurança para a volta dos jogos e campeonatosZagueiro Bueno é apresentado, pede tempo de adaptação, mas confia em sucesso no Atlético-MGGoverno de MG veta retorno do Mineiro para o mês de julhoJornal português coloca Jorge Sampaoli em lista de técnicos para assumir o comando do BenficaZagueiro Junior Alonso será o sexto reforço do Galo na 'Era Sampaoli'- Hoje começamos nossa sétima semana de trabalho na Cidade do Galo. Nesse final de semana, nós realizamos novamente testes em toda comissão técnica e atletas do profissional. Todos os testes foram negativos. E também, na semana passada, realizamos testes no grupo de transição, que também foram todos negativos. Isso nos dá uma segurança de seguir em frente, mostrando que nosso protocolo vem sendo seguido à risca, nos garantindo e dando segurança para que nosso trabalho continue-disse Lasmar, que comentou sobre situação de Cazares. - Cazares continua sob cuidados médicos, ainda não está liberado, porque não preencheu os requisitos para que possa voltar. Temos um protocolo, quando o atleta é testado positivo, para que possa voltar ao CT. É uma bateria de exames para ter certeza que ele não tem mais o vírus e segundo que ele não teve nenhuma complicação, nenhuma sequela da doença. Ele está bem. Apenas segue o protocolo para voltar com segurança- explicou. E MAIS:Demissões no Galo geram as primeiras ações trabalhistasRádio argentina diz que Galo está de olho em Sebastián Villa, do BocaAtlético-MG rescinde contrato com o atacante ClaytonMarrony diz que jogar no Galo será o maior desafio de sua carreiraBusca por um 9! Galo mira seus olhos para Lucas Pratto, mas o preferido de Sampaoli é Nahuel Bustos E MAIS:

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