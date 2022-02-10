Atlético-MG supera o Palmeiras e é o melhor time do mundo pela IFFHS

O Atlético-MG é o melhor time do mundo. Pelo menos para a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), que atualizou o seu ranking, que antes era publicado anualmente, passando a ser mensal. O Galo, que foi segundo colocado em janeiro, superou o Palmeiras, agora ex-líder da lista. Os títulos do Campeonato Mineiro, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, em 2021, pesaram a favor do Galo, que chegou aos 297 pontos, ficando à frente do Ajax, da Holanda, que aparece em segundo, com 292. O Palmeiras aparece em terceiro, o Flamengo, em sétimo lugar, e o Athletico-PR, em nono, sendo os times brasileiros no TOP 10.