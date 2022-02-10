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Atlético-MG supera o Palmeiras e é o melhor time do mundo pela IFFHS

O Ranking mensal tem o Galo à frente do Ajax, da Holanda, e de outros times da Europa...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 22:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 22:18
O Atlético-MG é o melhor time do mundo. Pelo menos para a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), que atualizou o seu ranking, que antes era publicado anualmente, passando a ser mensal. O Galo, que foi segundo colocado em janeiro, superou o Palmeiras, agora ex-líder da lista. Os títulos do Campeonato Mineiro, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, em 2021, pesaram a favor do Galo, que chegou aos 297 pontos, ficando à frente do Ajax, da Holanda, que aparece em segundo, com 292. O Palmeiras aparece em terceiro, o Flamengo, em sétimo lugar, e o Athletico-PR, em nono, sendo os times brasileiros no TOP 10.
A IFFHS monta seu ranking com base em todas as competições disputadas entre os dias 1º de fevereiro de 2021 e 31 de janeiro de 2022.
Confira o TOP 10 do ranking da IFFHS:
1 - Atlético-MG - Brasil - 297 pontos2 - Ajax - Holanda - 292 pontos3 - Palmeiras - Brasil - 288 pontos4 - Chelsea - Inglaterra - 287 pontos5 - Manchester City - Inglaterra - 286 pontos6 - Bayern München- Alemanha - 285 pontos7 - Flamengo - Brasil - 283 pontos8 - Real Madrid - Espanha - 270 pontos9 - Athletico-PR - Brasil - 248 pontos10 - Paris Sain Germain - França - 245 pontos
Crédito: OalvinegrosuperouoPalmeirasnalistademelhoresclubesdomundo-(Foto:FlickrAtlético-MG

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