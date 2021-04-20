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futebol

Atlético-MG sofre nova derrota em ação movida por Ricardo Oliveira

O Galo foi condenado a pagar R$ 3 milhões ao jogador pela Justiça do Trabalho. O clube tentou reverter a situação, mas não obteve êxito...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 18:50

LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2021 às 18:50
Crédito: O Galo dificilmente conseguirá escapar de pagar o valor milionário a Ricardo Oliveira-(Bruno Cantini / Atletico
O Atlético-MG perdeu um recurso em que tentava evitar o pagamento de R$ 3 milhões ao atacante Ricardo Oliveira. O Galo sofreu o revés após a desembargadora Camilla Guimarães Pereira Zeidler, do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, negar o pedido do alvinegro no caso. O time mineiro terá dificuldades de reverter a situação, pois a decisão em segunda instância , dada pelo Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, será mantida. O Galo ainda pode entrar com Agravo, um último recurso para evitar a derrota em definitivo. O Galo queria que o processo na Justiça do Trabalho fosse extinto, pois alega que o contrato entre as partes previa a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão ligado à CBF, como esfera para examinar discordâncias.

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