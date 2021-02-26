Atlético-MG segue reformulando elenco e empresta oito jogadores

O Atlético-MG segue reformulando o seu elenco para 2021. Além das contratações da equipe, como Hulk, Dodô e Nacho Fernández, o alvinegro tem mexido em diversas peças, aliviando a folha salarial do clube e dando destino a jogadores que não serão utilizados na temporada. O Galo acertou o empréstimo de oito atletas para diversos clubes. Entre os nomes, estão o volante Ramón Martinez, o meia Terans e o atacante Marquinhos. As mudanças devem seguir, pois o alvinegro de Minas ainda tem de avaliar o fim de contratos de outros atletas, como o do goleiro Victor e do atacante Diego Tardelli, que terão seus vínculos encerrados no domingo, 28 de fevereiro. Confira os jogadores, clubes para os quais foram emprestados e o prazo dos empréstimos: - Martínez - Libertad (PAR), até dezembro de 2021 - Gustavo Henrique - Bahia, até dezembro de 2021 - Daniel Penha - Bahia, até dezembro de 2021 - Ralph - Boavista, até novembro de 2021 - Marquinhos - Botev Plovdiv (BUL), até 31 de julho de 2022 - Isaque - Confiança, até 31 de dezembro de 2021 - Vitor Mendes - Juventude, até 31 de dezembro de 2021 - Terans - Peñarol (URU), até 31 de dezembro de 2021