Atlético-MG segue em reformulação e demite o diretor de comunicação do clube, Domenico Bhering

CONFIRA COMO ESTÁ A SÉRIE A DO BRASILEIRÃO. SIMULE OS JOGOS! Domenico, que estava no clube desde 2001, trabalhou com seis presidentes (Ricardo Guimarães, Ziza Valadares, Alexandre Kalil, Daniel Nepomuceno, Sérgio Sette Câmara e Sérgio Coelho) e diversos diretores e gestores. Em mensagem em seu perfil Twitter, Domenico falou da sua saída do Atlético-MG. - Dei o meu melhor a cada minuto! Vivi momentos espetaculares, outros nem tanto. Um dia, espero colocar tudo num livro, tem muita história. Deixo um Depto de Comunicação (com a ajuda de muitos) pronto para voar, nunca tivemos números tão bons. Continuarão excelentes, tenho certeza. Estarei torcendo, agora do lado de fora, fervorosamente pelo Galo e pelos amigos que lá estão. Agradeço a Deus por cada minuto. Entrei torcedor, saio gratidão. Nessas duas décadas, fui correto com as pessoas e com a instituição. Sei que serão comigo também! A todos que trabalharam comigo, meu agradecimento sincero. À imprensa, pelos erros que devo ter cometido, minhas desculpas. A essa gestão, sorte e sucesso. À torcida que sempre me respeitou demais, muito obrigado! Trombaremos por aí. Sigo meu caminho, estou em paz!-escreveu.