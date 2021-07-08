Atlético-MG se torna o 4º time com mais vitórias no Brasileiro desde 1971

Crédito: Savarino marcou os dois gols sobre o Flamengo (Divulgação/Mineirão

O Atlético Mineiro conseguiu uma importante vitória sobre o Flamengo por 2 a 1 nesta quarta-feira. Com dois gols de Savarino, o Galo bateu um adversário direto ao título, o atual bicampeão brasileiro. Resultado que manteve a equipe do técnico Cuca entre os quatro primeiros colocados da competição.

Um placar que colocou o Atlético também entre os quatro primeiros em número de vitórias na história do Campeonato Brasileiro desde 1971. Esse foi 603º triunfo em 1419 partidas realizadas neste período. O clube está empatado na 4ª posição com o Grêmio, que acabou sendo derrotado por 2 a 0 pelo Palmeiras na rodada.

Agora, apenas três times venceram mais jogos que o Galo: o São Paulo, com 651 em 1448 atuações, o próprio Flamengo, com 617 em 1450, e o Internacional, com 616 em 1413.

ATLÉTICO MINEIRO NO CAMPEONATO BRASILEIRO- Desde 1971