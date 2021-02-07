Atlético-MG se aproxima de Erasmo Damiani para comandar a base

Após a demissão do diretor das categorias de base Júnior Chávare, no início da última semana, o cargo pode ter um novo dono ainda esta semana. E, o nome mais forte para assumir é de Erasmo Damiani, que anunciou sua saída do Internacional na última sexta-feira, 5 de fevereiro.
Por enquanto, não há um anúncio oficial, mas as negociações estão bem encaminhadas e Damiani deve comandar a base alvinegra, consolidando de vez as intensas mudanças no futebol do Atlético.
CONFIRA COMO ESTÁ A BRIGA DO GALO PELO TÍTULO BRASILEIRO Em nota oficial, o Internacional confirmou a saída de Damiani, revelando que o pedido de saída do profissional foi por ter recebido uma "uma proposta que julga irrecusável". A vinda de Erasmo Damiani tem a intervenção de Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Galo, que trabalhou com o profissional no Colorado.