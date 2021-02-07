Atlético-MG se aproxima de Erasmo Damiani para comandar a base

Crédito: Damiani deixou o Internacional e está perto de ser confirmado no Galo-(Lucas Figueiredo / MoWA Press

Após a demissão do diretor das categorias de base Júnior Chávare, no início da última semana, o cargo pode ter um novo dono ainda esta semana. E, o nome mais forte para assumir é de Erasmo Damiani, que anunciou sua saída do Internacional na última sexta-feira, 5 de fevereiro.

Por enquanto, não há um anúncio oficial, mas as negociações estão bem encaminhadas e Damiani deve comandar a base alvinegra, consolidando de vez as intensas mudanças no futebol do Atlético.