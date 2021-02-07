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futebol

Atlético-MG se aproxima de Erasmo Damiani para comandar a base

O profissional deixou o Internacional recentemente e deve ocupar o lugar de Júnior Chávare, demitido na última semana...
LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 17:33

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 17:33

Crédito: Damiani deixou o Internacional e está perto de ser confirmado no Galo-(Lucas Figueiredo / MoWA Press
Após a demissão do diretor das categorias de base Júnior Chávare, no início da última semana, o cargo pode ter um novo dono ainda esta semana. E, o nome mais forte para assumir é de Erasmo Damiani, que anunciou sua saída do Internacional na última sexta-feira, 5 de fevereiro.
Por enquanto, não há um anúncio oficial, mas as negociações estão bem encaminhadas e Damiani deve comandar a base alvinegra, consolidando de vez as intensas mudanças no futebol do Atlético.
CONFIRA COMO ESTÁ A BRIGA DO GALO PELO TÍTULO BRASILEIRO Em nota oficial, o Internacional confirmou a saída de Damiani, revelando que o pedido de saída do profissional foi por ter recebido uma "uma proposta que julga irrecusável". A vinda de Erasmo Damiani tem a intervenção de Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Galo, que trabalhou com o profissional no Colorado.

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