Atlético-MG se alinha aos outros times da Série A sobre volta imediata de público no Brasileirão

O Atlético-MG se posicionou oficialmente sobre o retorno de público aos estádios nos jogos do Campeonato Brasileiro. Em reunião com os outros clubes da Série A, exceto o Flamengo, que não participou, o Galo se alinhou com as demais equipes para que somente em outubro as partidas tenham presença de torcedores. O time mineiro vai se juntar aos outros times e tentar barrar qualquer movimentação do Flamengo, que se recusa a acatar a orientação da CBF, se baseando na liminar obtida no STJD. O clube carioca diz que não reconhece a CBF como autoridade para permitir ou não público nos jogos. Com essa posição, o Atlético e mais 18 equipes dizem que irão buscar a anulação da liminar do Rubro Negro, preservando a isonomia do campeonato Confira a nota do Galo abaixo. O Atlético informa que, na reunião de hoje, organizada pela CBF e que teve a presença de todas as federações que representam times participantes da Série A e também dos próprios clubes (o Flamengo foi o único ausente), para tratar do retorno de público aos estádios no Brasileirão, ficou decidido que: