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Atlético-MG se acerta com o Bordeaux e antecipa chegada do volante Otávio ao clube

O jogador, de 27 anos, já assinou pré-contrato com o Galo, mas chegará antes do início do vínculo definitivo, a partir do meio do ano...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 19:02

LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2022 às 19:02
O Atlético-MG terá novo reforço em breve. O Galo está acertado com o volante Otávio, de 27 anos, atualmente no Bordeaux, da França. O meio de campo tem contrato com o clube francês até fim da temporada europeia, em junho. Ele assinou um pré-contrato com o alvinegro.
O Galo conseguiu antecipar a chegada do jogador para o começo desta temporada. Otávio virá por empréstimoantes de se tornar jogador em definitivo do alvinegro.
O Atlético ainda não anunciou o negócio de forma oficial. Otávio foi revelado pelo Athletico-PR e chegou na equipe francesa em 2017. O clube mineiro não deverá ter custos para trazer o jogador, pois ele estará em fim de contrato com o Bordeaux. Nesta segunda-feira, 31 de janeiro, o clube francês postou em sua conta oficial no Twitter que fez um acordo para emprestar o meio de campo até junho até junho. Otávio é aguardado nos próximos dias na Cidade do Galo.
O time mineiro vai arcar com os salários até o meio do ano.algo que agradou os franceses, pois ainda teriam cinco meses de contrato para pagar ao jogador.
Otávio disputou 13 jogos na Ligue 1, sem marcar nenhum go nesta temporada. O melhor período dele na França foi entre 2018/19, quando fez 36 jogos pela Ligue 1 e Copa da Liga Francesa.
Crédito: Otáviovaireforçaroelencoatleticanoagoraeserájogadordoclubeemdefinitivoapartirdomeiodoano-(Foto:Divulgação/Bordeaux

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