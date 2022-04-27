Atlético-MG sai na frente, sofre pressão do Del Valle e leva o empate, deixando liderança escapar

O Atlético-MG teve um bom começo de jogo, abriu o placar com Hulk, mas não evitou o empate do Independiente del Valle, por 1 a 1, nesta terça-feira, 26 de abril, em Guayaquil, pela terceira rodada do Grupo D da Libertadores. Sornoza fez o gol do time equatoriano, que segue líder da chave. O Galo está na segunda colocação. Ambos têm cinco pontos na competição. A equipe mineira teve um inicio sólido, mas recuou e permitiu que o Del Valle forçasse o ataque, acuando o Galo, que “ilhou” Hulk na frente, sem dar assistência ao seu craque. O meio de campo teve de se preocupar mais em segurar a bola na defesa, do que criar jogadas ofensivas que pudesse dar os três pontos e a liderança para o alvinegro. Foi o segundo empate seguido na Libertadores do Atlético, ficou na igualdade com o América-MG, e o segundo jogo sem vencer, quando se conta o empate com o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Próximos jogos Pela Libertadores, o Galo volta a campo no dia 3 de maio, terça-feira, no clássico contra o América-MG, no Independência. Antes, no dia 30 de abril, sábado, o alvinegro encara o Goiás, na Serrinha, pelo Campeonato Brasileiro. O Del Valle terá o Tolima fora de casa na quarta-feira, 4 de maio, na Colômbia. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA INDEPENDIENTE DEL VALLE 1 X 1 ATLÉTICO-MG Data: 26 de abril de 2022Horário: 21h30(de Brasília)Local: Banco Guayaquil, Guayaquil (EQU)lÁrbitro: Fernando Rapallini (ARG)Assistentes: Diego Bonfá e Ezequiel Brailovsky (ARG)Gols: Hulk, aos 7’-1ºT(0-1), Sornoza, aos 4’-2ºT (1-1)Cartões amarelos: Pellerano (IND), Carabajal(IND), Allan (ATL)Cartões vermelhos: INDEPENDIENTE DEL VALLE (Técnico: Renato Paiva)
Moisés Ramírez; Perlaza, Carabajal, Shunke, Segovia; Chávez (Billy Arce, aos 33’-2ºT); Lorenzo Faravelli, Pellerano (Marco Angulo, aos 39’-2ºT) e Gaibor (Danie Cabeças, aos 33’-2ºT); Junior Sornoza (Ayovi, aos 41’-2ºT) e Bauman.
ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)
Everson; Mariano (Guga, aos 27’-2ºT);Nathan Silva, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana (Rubens, aos 27’-2ºT); Allan (Otávio, aos 31’-2ºT), Nacho e Zaracho; Hulk (Calebe, aos 47’-2ºT), Ademir (Vargas, aos 32’-2ºT)