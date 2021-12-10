Atlético-MG: Rodrigo Caetano pede foco na final da Copa do Brasil e diz 'trabalhar em silêncio' no mercado

O Atlético-MG quebrou um grande jejum e voltou a conquistar o Campeonato Brasileiro após 50 anos. Assim, a temporada já é histórica, mas a direção do Galo quer mais. Na chegada ao Prêmio Brasileirão, nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, o diretor Rodrigo Caetano ressaltou que o ano ainda não chegou ao fim e que o foco da equipe é total na decisão da Copa do Brasil, no próximo domingo e quarta-feira, diante do Athletico (o LANCE! acompanha as partidas em tempo real, ao vivo).

>>> Acompanhe o tempo real do Prêmio Brasileirão!- Satisfeito, mas pode melhorar. O ano ainda não terminou. Temos as finais da Copa do Brasil. Se conseguirmos vencer, eu traduziria o nosso ano como muito bom. Estamos trabalhando desde o jogo que garantimos o título brasileiro em recuperar as energias para chegar da melhor forma possível nas finais contra o Athletico - afirmou Rodrigo Caetano, ao LANCE!, antes de seguir:

- Jamais (o favorito é o Atlético-MG). O Athletico é o atual campeão da Sul-Americana. Foi campeão recente da Copa do Brasil, será difícil. Vamos chegar bem. Nossa equipe está com moral elevada, confiante, mas o Athletico é muito copeiro e a decisão é lá em Curitiba. Vamos tentar fazer um bom resultado em Minas e conquistar o título lá. Sobre reforços para a próxima temporada, Rodrigo Caetano afirmou que o clube trabalhará em silêncio, sem descartar mudanças no elenco do Galo - sejam chegadas ou saídas.

- Melhorar o que já é bom é sempre a missão. Hoje, minha cabeça trabalha e minha língua fala menos. É o trabalho de vocês, descobrem, e isso, por vezes até atrapalha uma negociação. Vamos fazer tudo de forma silenciosa. Primeiro vamos terminar o ano, depois temos reuniões de avaliação marcadas, de chegada e saída. O clube tem necessidades. Vamos fazer com calma.