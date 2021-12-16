Atlético-MG: Rodrigo Caetano exalta Hulk, que brinca: 'Ele é muito chato'

O Atlético-MG voltou a vencer, desta vez por 2 a 1, e conquistou o título da Copa do Brasil sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira, na Arena da Baixada. Após a partida, o diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, elogiou o melhor jogador da equipe na temporada, o atacante Hulk. Reforço contratado para 2021, ele marcou o segundo gol, além de ter aberto o placar no 6 a 0 da ida.- Ele é um craque lá dentro (do campo), mas é muito mais craque fora. Quando você traz um cara com uma história vencedora como a dele, sempre tem que pensar no que vai passar para os jovens. E ele aceitou esse desafio, gerenciar pessoas é talvez o maior desafio - disse o dirigente.
O atacante respondeu fazendo um elogio curioso, mas exaltou o projeto e o diretor.
- Nossa, ele é muito chato (risos). Mas quando eu abracei o projeto do Galo, não imaginava que seria tão organizado assim. Depois que comecei a organizar no dia a dia, eu falei: ‘Caetano, você é muito chato’. Mas quando ele tem que puxar a orelha, puxa, ele é igual com todo mundo, não trata ninguém diferente - afirmou.
O Atlético-MG ganhou por 2 a 1 depois de fazer 6 a 0 no jogo de ida, no Mineirão. Com isso, a equipe fecha a temporada com o título do Mineiro, do Brasileirão e agora da Copa do Brasil.