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Atlético-MG revela conversa com a Marvel para fazer uma parceria e usar a imagem do atacante Hulk

O clube mineiro ainda busca um acordo para associar o apelido do atacante alvinegro com o personagem da editora de quadrinhos...
LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 19:19

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 19:19

Crédito: Pedro Souza Atlético
O Atlético-MG tentou e tentará capitalizar a imagem do atacante Hulk para gerar produtos relacionados ao jogador. E, uma das iniciativas do clube mineiro é buscar uma parceria com a Marvel, criadora do personagem, muito querido por crianças depois do sucesso nos filmes dos Vingadores. O diretor de negócios do Atlético, Leandro Figueiredo, disse que tem trabalhado para abrir conversas para uma parceria com a editora de quadrinhos e estúdio de cinema Segundo o dirigente, já aconteceram reuniões, porém, sem um acordo. Todavia, Figueiredo crê que possa haver nova retomada nas negociações. -Tudo é oportunidade. Quando foi cogitada a vinda do Hulk para cá, estava extremamente confidencial o assunto, imediatamente fizemos contato com a Marvel nos Estados Unidos, conversamos com eles, foram longas reuniões, mas, infelizmente, não foi autorizada neste primeiro momento uma associação de marca de personagem com nenhum jogador. Não somente o Hulk, mas isso é uma conduta que eles têm- disse Leandro Figueiredo em entrevista ao Portal Fala Galo.
O atacante chegou em janeiro ao time mineiro, sendo um dos pilares de um ambicioso projeto esportivo alvinegro, tendo o jogador como seu principal garoto-propaganda, usando sua imagem. A associação do apelido do atleta com o personagem da Marvel, criado nos anos 1960, foi imediata e o Galo espera conseguir unir o Gigante Esmeralda com o gigante atleticano.

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