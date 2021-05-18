Atlético-MG revela conversa com a Marvel para fazer uma parceria e usar a imagem do atacante Hulk

O Atlético-MG tentou e tentará capitalizar a imagem do atacante Hulk para gerar produtos relacionados ao jogador. E, uma das iniciativas do clube mineiro é buscar uma parceria com a Marvel, criadora do personagem, muito querido por crianças depois do sucesso nos filmes dos Vingadores. O diretor de negócios do Atlético, Leandro Figueiredo, disse que tem trabalhado para abrir conversas para uma parceria com a editora de quadrinhos e estúdio de cinema Segundo o dirigente, já aconteceram reuniões, porém, sem um acordo. Todavia, Figueiredo crê que possa haver nova retomada nas negociações. -Tudo é oportunidade. Quando foi cogitada a vinda do Hulk para cá, estava extremamente confidencial o assunto, imediatamente fizemos contato com a Marvel nos Estados Unidos, conversamos com eles, foram longas reuniões, mas, infelizmente, não foi autorizada neste primeiro momento uma associação de marca de personagem com nenhum jogador. Não somente o Hulk, mas isso é uma conduta que eles têm- disse Leandro Figueiredo em entrevista ao Portal Fala Galo.