Atlético-MG rescinde o contrato com o meia Dodô

O Atlético-MG segue revendo a presença de vários atletas no seu elenco. Depois de rescindir com Lucas Cândido, foi a vez do alvinegro encerrar o vínculo com o meia Dodô, de 25 anos. O contrato entre clube e jogador terminaria no fim deste ano e as partes resolveram por antecipar o fim do acordo, apesar de haver no acordo uma cláusula para estender o vínculo por mais um ano. Dodô estava emprestado pelo Galo ao Khor Fakkan, dos Emirados Árabes e poderá buscar nova equipe a partir de julho. E MAIS:Galo está perto de fechar com o zagueiro Junior Alonso, do Boca, segundo imprensa argentinaMorre Ronaldo, atacante do Verdão que deixou Corinthians na fila em 74Marrony, Vasco e Atlético-MG: o cabo de guerra tem seus capítulos finaisAmérica-MG faz novos testes para detectar a presença da Covid-19Divergências na negociação travam, por ora, venda de MarronyO meia é cria das categorias de base do time mineiro e estreou no profissional em 2013, ficando na equipe principal entre 2015 e 2016, mas sem conseguir uma sequência, gerando diversos empréstimos para outras equipes. Ele atuou também por Figueirense, Chapecoense, Botafogo-SP, Fortaleza e Khor Fakkan. Pelo Atlético, Dodô fez 47 jogos e seis gols marcados, vencendo a Copa do Brasil de 2014 e o Mineiro em 2015.E MAIS:América-MG faz novos testes para detectar a presença da Covid-19Galo não garante renovação de contrato com o goleiro VictorInfectologista da Prefeitura de BH diz que ideal para a volta do futebol em Minas é somente no mês de agostoVice do Galo faz elogios à Marrony e explica 'engenharia' financeira do clube para fazer contrataçõesTROPEIRÃOCAST: coronavírus nos jogadores mineiros? Testou, achou! E MAIS: