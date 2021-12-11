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Atlético-MG rescinde contrato de jogador da base acusado de agredir a namorada

O clube mineiro comunicou a saída de Gabriel dos Santos Oliveira, de 18 anos, que estava nas categorias de base do alvinegro ...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2021 às 17:34

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 17:34

Após ser acusado de agredir a namorada, o Atlético-MG anunciou o desligamento de Gabriel dos Santos Oliveira, de 18 anos, que fazia parte das categorias de base do clube. O jogador havia sido conduzido à delegacia, na sexta-feira, 10, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele nega as agressões. - Diante dos recentes fatos envolvendo o atleta da base Gabriel Oliveira, preso ontem, sob acusação de bater na namorada, o Atlético informa que o jogador será desligado do clube. O Galo lamenta profundamente o ocorrido e reitera que repudia veementemente qualquer ato de violência contra mulheres - escreveu a assessoria de comunicação do Atlético-MG, em nota divulgada no site oficial da equipe. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Gabriel deu entrada no presídio de Lagoa Santa, também na Grande BH, neste sábado, 11, por volta das 10h. A polícia informou que as investigações vão ser conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Vespasiano. Veja o que aconteceu Gabriel dos Santos Oliveira, de 18 anos, atleta da base do Atlético-MG, foi levado à delegacia em Vespasiano, na Grande BH, na sexta-feira, 10 de dezembro, por uma suposta agressão à namorada em Vespasiano, no período da manhã, no no bairro Jardim da Glória, relatando a agressão.. O jogador negou. A namorada de Gabriel, de 18 anos, contou que o casal foi até um bar no centro de Belo Horizonte e após a saída, houve uma discussão forte, que culminou, segundo ela, em agressões, com Gabriel a empurrando. Na queda, a moça teria machucou o braço esquerdo. Além disso, a mulher contou que recebeu socos e chutes no rosto, o que causou um pequeno hematoma. Ainda segundo o boletim de ocorrência, a moça disse que houve ameaça do namorado caso ela o denunciasse: "Se você denunciar, acabo com a sua vida". A mulher foi medicada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vespasiano. O que disse Gabriel O jogador negou ter cometido as agressões e afirmou que a discussão teve início por ciúmes da namorada. Segundo Gabriel, por ela ter visualizado uma mensagem dele com uma ex-namorada pelo WhatsApp, gerou o atrito. Na versão do jogador, a mulher teria dito que "acabaria com a carreira dele", por ser jogador da base do Galo. Assim, ainda na sua versão, ele se defendeu da namorada.
Crédito: GabrielSantosnãofazmaispartedoelencoatleticano-(Foto:Divulgação

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