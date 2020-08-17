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futebol

Atlético-MG rescinde contrato com o lateral-esquerdo Mansur

O jogador, de 27 anos, chegou ao clube em 2015 e tinha vinculo até o fim de 2020...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 19:33

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 19:33

Crédito: Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG fez mais uma redução no seu elenco. O clube e o lateral-esquerdo Mansur acertaram a rescisão do contrato, que iria até o fim de 2020. O fim do vínculo já foi oficializado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. O Galo já acertou em 2020 a saída de outros três jogadores da posição: Danilo Barcelos, Leonan e Hulk. O número de laterais que podem sair do clube pode aumentar, pois o uruguaio Lucas Hernández ainda tem vínculo com o Atlético, mas está fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli, que tem utilizado Fábio Santos e Guilherme Arana, além de improvisos como do volante Allan, que jogou na esquerda no jogo contra o Ceará, no último domingo. Mansur chegou em 2015, vindo do Vitória-BA. Ele entrou em campo pelo Galo apenas oito vezes, não marcando gols ou dando passes para gol. A maior parte do tempo em que esteve sob contrato, o lateral esteve emprestado. Ele jogou por Sport, Paraná e São Bento-SP.

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