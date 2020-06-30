Atlético-MG rescinde contrato com o lateral-esquerdo Hulk

O Atlético-MG comunicou nesta terça-feira,30 de junho, a rescisão de contrato do lateral-esquerdo Hulk, de 21 anos. O jogador estava emprestado ao Paraná Clube desde o início da temporada, mas com a parada forçada do futebol pela pandemia do coronavírus, estava sem atuar. Hulk acertou sua saída de forma amigável. Ele tinha contrato com o alvinegro até o fim de 2022.E MAIS:Cicinho perde ação na Justiça para o Galo, diz que não tem carinho pelo clube e é rebatido por Lásaro CândidoAmérica-MG é parceiro de coletivos LGBTQ+ com a camisa 'Vista esse Orgulho' contra o preconceitoAtlético-MG rescinde contrato com o atacante Franco Di SantoAtlético-MG tem 100% negativos em novos testes de Covid-19. Só Cazares continua afastado, há quase um mêsPresidente do Galo compara futebol a uma ilha, com segurança para a volta dos jogos e campeonatosO lateral-esquerdo foi revelado nas categorias de base do Atlético, chegando ao clube em 2015, aos 16 anos. Ele recebeu o apelido de Hulk(seu nomes é Carlo Gabriel) pela semelhança física com o atacante do Shanghai SIPG, da China,ex-seleção brasileira e Porto. Hulk foi promovido ao profissional em 2018, entrando em campo 11 vezes com a camisa atleticana, sem marcar gols. Mas, sem sequência, não teve mais chances na equipe, que trouxe outros jogadores para a posição como Guilherme Arana e Lucas Hernández. Com a rescisão, o jogador fica livre no mercado para acertar com outro clube. E MAIS:Zagueiro Bueno é apresentado, pede tempo de adaptação, mas confia em sucesso no Atlético-MGGoverno de MG veta retorno do Mineiro para o mês de julhoJornal português coloca Jorge Sampaoli em lista de técnicos para assumir o comando do BenficaZagueiro Junior Alonso será o sexto reforço do Galo na 'Era Sampaoli'Rádio argentina diz que Galo está de olho em Sebastián Villa, do Boca E MAIS: