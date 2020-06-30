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futebol

Atlético-MG rescinde contrato com o atacante Franco Di Santo

O jogador, de 31 anos, fez apenas sete gols em 33 partidas com a camisa alvinegra...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 21:25

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2020 às 21:25
Crédito: Di Santo deixa o clube com menos de ano de clube, sem deixar muitas saudades no torcedor-(Divulgação/Atlético-MG
O Atlético-MG rescindiu o contrato do atacante argentino Franco Di Santo, de 31 anos. A oficialização do fim do vínculo foi informada pelo clube na tarde desta segunda-feira, 29 de junho. Di Santo chegou ao Galo em agosto de 2019 para ser uma “sombra”, ou até mesmo ficar como titular no comando do ataque alvinegro devido ao baixo rendimento de Ricardo Oliveira. Porém, o jogador não teve muito sucesso no time mineiro, sendo muito questionado pelo torcedor do Atlético. E MAIS:Atlético-MG tem 100% negativos em novos testes de Covid-19. Só Cazares continua afastado, há quase um mêsPresidente do Galo compara futebol a uma ilha, com segurança para a volta dos jogos e campeonatosZagueiro Bueno é apresentado, pede tempo de adaptação, mas confia em sucesso no Atlético-MGGoverno de MG veta retorno do Mineiro para o mês de julhoJornal português coloca Jorge Sampaoli em lista de técnicos para assumir o comando do BenficaO argentino teve baixo aproveitamento em campo, marcando sete gols em 33 jogos com a camisa alvinegra e acabou afastado por Jorge Sampaoli pouco depois de assumir o time.E MAIS:Zagueiro Junior Alonso será o sexto reforço do Galo na 'Era Sampaoli'Demissões no Galo geram as primeiras ações trabalhistasRádio argentina diz que Galo está de olho em Sebastián Villa, do BocaAtlético-MG rescinde contrato com o atacante ClaytonMarrony diz que jogar no Galo será o maior desafio de sua carreira E MAIS:

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