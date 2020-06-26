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Atlético-MG rescinde contrato com o atacante Clayton

O vínculo do jogador com o time mineiro se encerraria no fim do ano e houve um acordo amigável entre as partes para terminar o contrato...

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 23:47

LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2020 às 23:47
Crédito: Clayton tentou recuperar seu espaço no Galo, mas não conseguiu uma chance no time mineiro-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG fez mais um acordo e rescindiu o contrato de outro atleta.O atacante Clayton, de 24 anos, não é mais jogador do clube. As duas partes entraram em um acordo amigável e o contrato de Clayton, que iria até o fim do ano, foi encerrado. Contratado junto ao Figueirense, em 2016, com fama de revelação para “explodir” no futebol brasileiro, Clayton acabou não rendendo o esperado e foi emprestado diversas vezes, tendo chances em outras equipes grandes do país, como Vasco, Corinthians e Bahia. Porém, sem muito brilho.E MAIS:Marrony diz que jogar no Galo será o maior desafio de sua carreiraBusca por um 9! Galo mira seus olhos para Lucas Pratto, mas o preferido de Sampaoli é Nahuel BustosCom Tardelli, Keno e Marrony, Atlético Mineiro volta a brigar pelo Brasileirão, crava CeretoCBMA determina prazo final para decidir se Fred pagará ou não a multa milionária ao Atlético-MGGalo ainda não fechou um acordo para a rescisão de Ricardo OliveiraO Galo desembolsou 2,5 milhões de euros (por 50% dos direitos) na época, vencendo a concorrência de outros gigantes do Brasil, como Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Clayton agora está livre no mercado e o Atlético segue sua reformulação de elenco, iniciada com a chegada de Jorge Sampaoli.E MAIS:Atlético-MG oficializa a contratação do atacante MarronyComo Marrony e Keno podem ser fundamentais para a ideia de jogo de Sampaoli no AtléticoTalleres recusa duas propostas do Galo pelo atacante Nahuel BustosApesar de problemas extracampo de Cazares, Sette Câmara diz que deseja renovar o contrato do meiaCampanha de ajuda à menina Clarinha supera a meta e sua casa será reconstruída e adaptada E MAIS:

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