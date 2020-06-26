Atlético-MG rescinde contrato com o atacante Clayton

O Atlético-MG fez mais um acordo e rescindiu o contrato de outro atleta.O atacante Clayton, de 24 anos, não é mais jogador do clube. As duas partes entraram em um acordo amigável e o contrato de Clayton, que iria até o fim do ano, foi encerrado. Contratado junto ao Figueirense, em 2016, com fama de revelação para “explodir” no futebol brasileiro, Clayton acabou não rendendo o esperado e foi emprestado diversas vezes, tendo chances em outras equipes grandes do país, como Vasco, Corinthians e Bahia. Porém, sem muito brilho.E MAIS:Marrony diz que jogar no Galo será o maior desafio de sua carreiraBusca por um 9! Galo mira seus olhos para Lucas Pratto, mas o preferido de Sampaoli é Nahuel BustosCom Tardelli, Keno e Marrony, Atlético Mineiro volta a brigar pelo Brasileirão, crava CeretoCBMA determina prazo final para decidir se Fred pagará ou não a multa milionária ao Atlético-MGGalo ainda não fechou um acordo para a rescisão de Ricardo OliveiraO Galo desembolsou 2,5 milhões de euros (por 50% dos direitos) na época, vencendo a concorrência de outros gigantes do Brasil, como Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Clayton agora está livre no mercado e o Atlético segue sua reformulação de elenco, iniciada com a chegada de Jorge Sampaoli.E MAIS:Atlético-MG oficializa a contratação do atacante MarronyComo Marrony e Keno podem ser fundamentais para a ideia de jogo de Sampaoli no AtléticoTalleres recusa duas propostas do Galo pelo atacante Nahuel BustosApesar de problemas extracampo de Cazares, Sette Câmara diz que deseja renovar o contrato do meiaCampanha de ajuda à menina Clarinha supera a meta e sua casa será reconstruída e adaptada E MAIS: