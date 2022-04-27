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futebol

Atlético-MG renova parceria com EAD Unicesumar até 2023

O Galo e a empresa de educação seguem juntas no unigorme do clube até o fim da próxima temporada...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 18:03

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2022 às 18:03
A EAD Unicesumar - uma das maiores instituições de ensino do Brasil - acaba de renovar o contrato de patrocínio com o Atlético-MG por mais um ano. Desta forma, a instituição continua a estampar a parte traseira do calção de jogo (marca registrada da Unicesumar em patrocínios) e garante um importante reforço ao Galo para os próximos campeonatos.
-É uma parceria muito importante para o Clube e que continuará contribuindo para o nosso fortalecimento esportivo e institucional. Tenho absoluta certeza que esta renovação garantirá ainda mais benefícios para os dois lados- destaca o gerente de patrocínio do Galo, Pedro Melo.
Em fase invicta na Libertadores e atual vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Galo vive uma boa fase e, para a EAD Unicesumar, fazer parte desse momento do Galo, como patrocinadora, é uma grande honra.-A EAD Unicesumar patrocina diversos clubes em diferentes modalidades. Renovar a parceria com o alvinegro de Minas faz parte do planejamento de sucesso do projeto Educa/Esporte e, portanto, não temos dúvidas de que a decisão de renovar foi assertiva e continuará trazendo bons frutos para ambos- destaca o diretor de Relações Corporativas da EAD Unicesumar, José Henrique Saviani.
Em 30 anos de história, a Unicesumar já investiu em times de vôlei, futebol, futsal e basquete, além de apoiar competições, atletas e equipes de atletismo, tênis e jogos universitários.
-Nós queremos apoiar cada vez mais o esporte brasileiro em diferentes modalidades. Contabilizamos outros patrocínios esportivos, mas nosso principal objetivo é mostrar para atletas e torcidas que a educação de qualidade pode transformar realidades e realizar sonhos, independentemente da idade ou quanto tempo eles ficaram pausados. É importante destacar também a flexibilidade da educação a distância, estudar onde e quando quiserem faz ainda mais diferença para os atletas- afirma Saviani.
Crédito: OAtlético-MGgarantemaisumpatrocinadorparaasequênciade2022enoanode2023-(Divulgação/Atlético-MG

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