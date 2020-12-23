Atlético-MG renova parceira com os Supermercados BH por cinco anos

Crédito: O presidente eleito Sérgio Coelho e esteve presente na renovação do acordo ao lado de Pedro Lourenço e Bruno Lourenço, donos da rede-(Divulgação/Atlético-MG

O Atlético-MG anunciou a renovação do contrato de patrocínio com a rede Supermercados BH. O novo acordo será de cinco anos com o clube alvinegro.

Em reunião realizada na manhã desta quarta-feira, 23 de dezembro, o presidente eleito do Atlético, Sérgio Batista Coelho, selou o acordo com o presidente da rede, Pedro Lourenço, e seu filho, Bruno Lourenço.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A A empresa tem acordo com os três principais times de Minas(Cruzeiro, América-MG e Atlético-MG) e sua marca no Galo será estampada na barra das costas da camisa atleticana.