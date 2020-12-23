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futebol

Atlético-MG renova parceira com os Supermercados BH por cinco anos

A empresa, que é grande mecenas do rival Cruzeiro, fechou novo acordo com o alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 18:57

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 18:57

Crédito: O presidente eleito Sérgio Coelho e esteve presente na renovação do acordo ao lado de Pedro Lourenço e Bruno Lourenço, donos da rede-(Divulgação/Atlético-MG
O Atlético-MG anunciou a renovação do contrato de patrocínio com a rede Supermercados BH. O novo acordo será de cinco anos com o clube alvinegro.
Em reunião realizada na manhã desta quarta-feira, 23 de dezembro, o presidente eleito do Atlético, Sérgio Batista Coelho, selou o acordo com o presidente da rede, Pedro Lourenço, e seu filho, Bruno Lourenço.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A A empresa tem acordo com os três principais times de Minas(Cruzeiro, América-MG e Atlético-MG) e sua marca no Galo será estampada na barra das costas da camisa atleticana.
Maior rede supermercadista de Minas Gerais e sétima maior do Brasil, a rede Supermercados BH tem presença em mais de 60 cidades mineiras, com 228 lojas.

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