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futebol

Atlético-MG renova o contrato do goleiro Matheus Mendes até 2024

O vínculo atual do jovem arqueiro, de 22 anos, iria até dezembro de 2022 e foi ampliado...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 22:05

LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 22:05
Crédito: Matheus Mendes ficará no clube por mais tempo para mostrar o seu bom futebol-(Divulgação/Atlético-MG
O Atlético-MG ampliou o contrato do goleiro Matheus Mendes, de 22 anos. O acordo atual do jogador iria até 2022 e foi estendido para o fim de 2024. O anúncio do novo vínculo com o Galo foi feito na tarde desta quinta-feira, 5 de maio. -Construindo o presente e o futuro! #CriaDoGalo, o goleiro Matheus Mendes assinou, na tarde desta quinta-feira, a renovação com o Clube, até dezembro de 2024! - postou o Atlético no Twitter. O arqueiro foi revelado nas categorias de base do Galo e uma passagem pelo CSA na temporada passada, jogando a Série B. De volta ao time mineiro, se tornou o terceiro goleiro, atrás de Everson e Rafael. Porém, com a lesão no ombro direito de Rafael, sofrida no dia 24 de abril, que o deixará seis meses parado, Matheus se tornou o primeiro reserva. E, a sorte lhe sorriu no jogo de ida das semifinais do Mineiro, contra o Tombense, quando pegou um pênalti e teve atuação segura após a expulsão de Éverson. Sem o titular, Matheus Mendes vai ser titular na partida de volta contra o Tombense, neste sábado, 8 de maio, no Mineirão, que pode garantir a primeira final do jogador como profissional. O Atlético-Mg venceu o jogo de ida por 3 a 0 e pode perder por até três gols de diferença que avança às finais do Estadual. Outro goleiro da base que também teve seu vínculo ampliado, foi o de Gabriel Delfim. Seu atual contrato terminaria em maio de 2022 e foi estendido para abril de 2024.

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