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futebol

Atlético-MG renova contrato com o goleiro Rafael até 2025

O acordo entre o arqueiro e o Galo iria até o fim desta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2022 às 19:20

Publicado em 09 de Março de 2022 às 19:20

O goleiro Rafael acertou a renovação do contrato com o Atlético-MG até o fim de 2025. O compromisso atual do jogador com o Galo iria até o fim desta temporada O novo contrato, inclusive, já foi publicado no BID.
Rafael chegou ao alvinegro em março de 2020, após deixar o Cruzeiro, com quem tinha uma ação judicial para para cobrar direitos não cumpridos e conseguir a rescisão contratual.
O goleiro estreou pelo Galo na vitória por 3 a 1 sobre o Villa Nova, pelo Campeonato Mineiro, mas não seguiu como titular da equipe. Everson, que foi um pedido de Jorge Sampaoli, então treinador do Atlético, se tornou o dono da posição e Rafael acabou perdendo espaço no time. Rafael tem 25 jogos disputados pelo time mineiro.
O golero conquistou o bicampeonato mineiro (2022 e 2021), Brasileirão e Copa do Brasil no ano passado, além da Supercopa do Brasil em 2022.
O clube já estava trabalhando em algumas renovações. Além de Rafael, havia prorrogado os vínculos do goleiro Everson, do zagueiro Vitor Mendes, do volante Jair e do meia Guilherme Castilho.
O Atlético-MG tem outros contratos que vencem este ano. São eles: MarianoIgor Rabello, Réver, Vargas e Micael. Godín e Hulk têm cláusula de renovação por mais uma temporada caso cumpram metas. Já Tchê Tchê está emprestado pelo São Paulo até o fim de maio e não sabe se ficará. Otávio está emprestado até junho, mas com pré-contrato definitivo acertado para ser jogador do Galo.
Crédito: Rafaelseguirácomogoleirodotimealvinegropormaistrêsanos-(BrunoCantini/Atlético-MG

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