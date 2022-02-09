Atlético-MG renova contrato com Cartão de Todos até dezembro

O Atlético-MG renovou contrato com um de seus parceiros comerciais. O clube alvinegro e o Cartão de TODOS, cartão de descontos, seguem com novo acordo de patrocínio com o Galo e estampará sua marca no meião de jogo do time principal masculino por mais uma temporada, até dezembro de 2022. -Acreditamos e apoiamos o futebol e times que têm o perfil e a filosofia da nossa empresa, de estar junto com o povo, em todos os momentos. O Atlético foi um grande parceiro em 2021, ano em que terminou com muitos êxitos dentro de campo e também fora, com o apoio da Massa. É com imenso prazer e alegria que estendemos a parceria e estamos juntos por mais neste ano- disse Fabrício Toth, diretor de Esportes do Cartão de Todos.Inclusão social, administração solidária e oportunidades para famílias de baixa renda são os pilares da empresa, que conta com o produto licenciado Cartão de TODOS Atlético. O presidente do Galo, Sérgio Coelho, agradeceu o acordo com o Cartão de TODOS.