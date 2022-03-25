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Atlético-MG renova contrato com a Betano até o fim de 2024

A empresa de apostas ampliou o acordo firmado em 2021 e seguirá estampando sua marca no espaço mais nobre da camisa alvinegra...

Publicado em 25 de Março de 2022 às 18:17

LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2022 às 18:17
O Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira, dia 25 de março, a renovação do patrocínio máster com a Betano, empresa de apostas. O acordo, iniciado em janeiro de 2021, foi ampliado até o fim de 2024. A marca seguirá estampando a parte frontal do uniforme de jogo da equipe masculina. -É um momento muito especial para o Atlético esta renovação do patrocínio com a Betano- afirma o presidente do Clube, Sérgio Coelho. -Temos uma parceria muito vitoriosa, que teve grande êxito em 2021 e que agora se renova. É um orgulho para o Galo seguir com a Betano e esperamos novas conquistas nesse novo ciclo-completou. De acordo com o Country Manager da Betano no Brasil, Alexandre Fonseca, a renovação é motivo de muita alegria e orgulho pois marca a continuidade de uma parceria que obteve muito sucesso no ano passado. -O novo contrato mostra ao mercado as intenções da Betano no Brasil de sempre buscar contratos e parcerias de longo prazo-ressaltou. O alvinegro terá um calendário extenso na temporada 2022, o que possibilita a Betano o planejamento de ações de ativação com os torcedores dentro e fora do Brasil. Segundo a empresa de apostas esportivas, o novo acordo garante "avaliar o ano de 2021 e planejar novos projetos e ofertas para os torcedores do Galo, que sempre estiveram próximos e engajados com a marca".
Crédito: ABetanoocupaoespaçonobredacamisadoGalodesde2021-(DIVULGAÇÃO-CLASSICFOOTBALLSHIRTS

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